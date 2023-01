Meses atrás, en plena separación con el cantante urbano, Tamara Báez se animó a mostrar sus dotes musicales interpretando una canción con El Viejo Márquez. En aquella oportunidad, ella anticipó una colaboración con el artista, siendo una nueva faceta en su vida.

Finalmente la espera terminó y este viernes la mamá de Jamaica compartió su primer tema junto al cantante titulado “Cuánto te quiero”. A pesar de que el sencillo salió a la luz hace poco, el video en Youtube ya cuenta con más de 100 mil reproducciones.

“Tú sabes que te quiero, sin ti no sé vivir, si tú no estás conmigo yo me siento morir, dejaste un vacío aquí en mi corazón y esta es tu manera de pedirme perdón”, canta la joven, unas palabras que sin dudas están dedicadas a L-Gante, el padre de su hija.

Y en el estribillo entonan juntos: “Cuánto te quiero, cuánto te amo, no existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto, seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado“.

Cabe destacar que, a pesar de las distintas peleas, Tamara y L-Gante mantienen una relación cordial y actualmente se encuentran vacacionando juntos. Asimismo, el artista urbano lanzó ese mismo día Finochetto junto a Llego ponte perro.





