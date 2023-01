Luego de que la controversia estallara en medio de un show de YSY A, debido a que uno de sus fanáticos evadió a la seguridad del lugar y se coló en medio del espectáculo, el rapero decidió aclarar la situación.

Totalmente enfurecido, el cantante había dicho en el recital que el escenario era “solo para el artista”, frase que generó diversos comentarios entre su público.

En ese marco, a través de su Instagram, el ‘Hombre Sismo’ comenzó diciendo que “paso a explicarle y a contarles a los que me escuchan en vivo que a mí no me gusta que se me suban de la nada al escenario a interrumpirme el show”.

No me gusta. ¿Está mal que no me guste? No. ¿Y está mal que lo contara enojado el otro día? Sí”.

Continuó explicando que “arriba del escenario estoy enfocado en todas las personas que vienen, en qué momento sale fuego, en qué momento sale gas, qué movimiento tengo que hacer u otro. Entonces me gusta hacer mi trabajo enfocado y tranquilo”.

También se refirió a las celebridades que sí suben a escena a sus fanáticos, YSY comentó que “está perfecto”, pero que a él no le gusta hacerlo.

Cerró agradeciendo a su público por el apoyo, el amor y el “cariño de siempre”. “Acá voy a seguir buscando darles lo mejores shows de su vida”.





