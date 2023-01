Tras siete años de ausencia, Argentina volverá a ser parte de una entrega de los Premios Oscar al anunciarse que el filme Argentina, 1985 competirá en la categoría mejor película internacional. De esta forma, la pieza dirigida por Santiago Mitre, que ganó hace dos semanas un Globo de Oro en la misma categoría, suma una nueva presencia en una competencia extranjera, esta vez la más importante de la industria. La ceremonia de premiación se realizará el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y ya hay mucha expectativa.

Como cada año, la Academia de Cine de Hollywood realiza la selección de los títulos que competirán por una estatuilla. Y esta martes por la mañana dio a conocer, entre otras categorías, a las cinco finalistas para consagrarse como mejor película internacional. Y la noticia más esperada llegó: el filme protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

ADVERTISEMENT

La película que recrea el Juicio a las Juntas Militares tras la última dictadura en Argentina quedó seleccionada para los Oscar después de que votaran los 250 miembros del Comité de Selección de la Academia Argentina, quienes eligieron entre películas estrenadas comercialmente en nuestro país entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022. Fueron 61 las cintas que se postularon para esta preselección.

Finalmente Argentina, 1985 fue la película que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió para que compitiera en los Oscar. Se dio a conocer en una ceremonia que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner la noche del 26 de septiembre de 2022. El filme, cuya producción ejecutiva estuvo a cargo de Cindy Teperman y Phin Glynn, se estrenaría en los cines argentinos recién tres días después. Semanas después llegaría a la plataforma Amazon Prime.

Antes de su debut en la pantalla grande ya había ganado el Premio del Público en el Festival de San Sebastián en su 70ma. edición. Los cientos de espectadores que observaron la película le otorgaron una puntuación media de 9,14 puntos sobre 10, una valoración que la ubica entre las más altas del registro histórico de la competencia en el País Vasco. Durante la proyección, los periodistas también le entregaron su visto bueno con sendas ovaciones, en especial durante el impactante monólogo final de Darín, que recrea el histórico alegato del fiscal Strassera y su “Nunca más”.

Argentina, 1985 también recibió tres premios Coral por actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y mejor guion (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, celebrada en la tradicional sala Charles Chaplin de la capital cubana. Además, el director, Santiago Mitre, resultó ganador del Premio Signis “debido a su certera aproximación al pasado desde una mirada profunda”, según la justificación de la Asociación Católica Mundial de la Comunicación que otorga este galardón.

Además, la película recibió el Premio a los Derechos Humos Alicia Olivera 2022 en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Picadero y estuvo organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

El pasado 10 de enero, el filme también se llevó la estatuilla a mejor película extranjera en la 80° edición de la ceremonia anual de los Globos de Oro, la cual premia lo mejor del cine y de la televisión de los Estados Unidos. En la nominación, compitió contra contra las películas RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Esta película fue la única latinoamericana en competir en la categoría de mejor película extranjera, por lo que en esta oportunidad representó, además de a la Argentina, a toda la región. Algo que sin dudas el filme viene cumpliendo en todos los premios en los que se presentó, ya que se llevó estatuillas del Festival de Venecia, el de San Sebastián, del National Board of Review, de los Premios Forqué y del Festival International du Film de La Roche-sur-Yon.

LAS REPERCUSIONES DE LA NOMINACIÓN DE ARGENTINA,1985, EN LOS PREMIOS OSCAR