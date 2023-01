Desde que Bizarrap y Shakira lanzaron la Music Session #53, la canción no paró de batir un récord tras otro. El descargo de la colombiana para con su ex, Gerad Piqué, tardó tan solo minutos en volverse viral y comenzó con números muy promisorios: en 24 horas, llegó a ser la producción latinoamericana más escuchada en ese período de tiempo.

Ahora, otra buena noticia llegó para el productor de Ramos Mejía. En el último ránking, la canción logró entrar en el top 10 de los Billboard, específicamente en el puesto #9. Esta es la primera vez que un artista argentino llega a estas posiciones de la prestigiosa revista de música. Este chart, cabe destacar, se elabora a partir del relevamiento de streaming, radios y compras digitales.

Si bien es la primera vez que Bizarrap llega a estos lugares del Hot 100, para Shakira ya es un lugar habitual: la colombiana apareció cinco veces en esta prestigiosa lista. La última vez fue en el año 2007, a partir de su colaboración con Beyoncé para la canción ‘Beautiful Liar’.

De todas formas, no es el único ranking en el cual la canción de la colombiana con el productor argentino logró posicionarse. Con los increíbles números que maneja, llegó al primer lugar del Hot Lating Songs y al segundo del Billboard Global 200 (misma métrica pero exceptuando a Estados Unidos).

I feel humbled and grateful though I’m only one among millions of women out there who have so much to say and offer. Women of all races, ages and conditions. Thanks for your loyalty and support. ❤️ https://t.co/jnQmv7x3Zd

— Shakira (@shakira) January 22, 2023