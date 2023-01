Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa tuvieron una separación muy polémica. Luego de confirmada la ruptura, ambos han salido a ventilar intimidades de la pareja. Mucho se habló de las causas de la separación y si bien se manejaron varias hipótesis, ahora se develó un duro planteo que le realizó Preylser al escritor.

La ex pareja de Vargas Llosa le reclamaba al escritor que después de tantos años ya era momento de formalizar la relación y casarse. Él se negaba rotundamente, esto enfureció a Isabel quien no dudó decirle: “No quiero quedar como tu amante”. Informa Voces Críticas.

Esto lo habría planteado porque le decía que tenía temor que si a él le pasara algo, ella quedaría como una pareja informal de escritor. A pesar de que estaban juntos desde el 2015. Isabel siempre mantenía la esperanza de que llegarían al altar con el premio nobel de literatura.

Incluso, cuando la pareja estaba bien, ella había manifestado que lo único que les faltaba era pasar por el altar ya que la relación estaba de maravillas. Mientras Isabel Preysler pensaba eso, Mario Vargas Llosa tenía otra posición, pero no lo decía, él no quería saber nada.

De acuerdo a lo que se supo, Preysler le había pedido a su ex pareja al menos unas tres veces que se casaran. Él nunca aceptó, eso habría sido lo que colmó la paciencia de la madre de Tamara Falcó que planteaba que no quería ser la eterna novia. Pero siempre tuvo respustas negativas.

Si bien esa versión nunca se confirmó o desmintió, Mario Vargas Llosa publicó hace poco un poema donde si bien no nombraba a Isabel decía que con su última pareja no estuvo enamorado. Incluso hasta llegó a declarar que estaba arrepentido de haber dejado a su ex mujer.