Desde que salió a la luz la ruptura de esta pareja, después de estar juntos ocho largos años, mucho se ha comentado del porqué de su separación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler. Uno de habla de muchas diferencias mientras que la socialité habla de excesivos celos. Lo cierto es que algo apagó la llama de un amor de ocho años.

Como es costumbre Mario Vargas Llosa siempre mantiene su hermetismo. Evita la prensa para que no publiquen cosas de más, pero aún así no le importa lanzar alguna que otra indirecta. Es por ello, que el grupo Prensa Ibérica ha republicado uno de los cuentos más polémicos del escritor peruano, “Los vientos”.

Recientemente se recuperó algunos de los fragmentos, cuando el escritor habla de su pichula, pero ahora se puede leer completamente y lo que dice nos ha dejado sin palabras. Como todos los novelistas, el artista comparte en sus cuentos algunos momentos de su vida real a través de personajes ficticios. Por ello, los protagonistas de “Los Vientos” podrían ser perfectamente Mario e Isabel y hablarían la verdad de sus vidas.

En ese sentido, Mario Vargas Llosa refutó con una referencia a su situación en la mansión donde vivió con Isabel Preysler: “De momento, no tengo una casa, sino un cuartito muy pequeño con su baño. Mi ordenador es casi tan diminuto como un libro antiguo. Su argumento no vale para mí”. Fue el momento que el peruano percibió que casaba con esa vida.

Mario en este cuento, recuerda claramente el tormento que vivió al lado de la socialité, es más, asegura que desde que está con ella ya no es tan feliz, por lo que está completamente arrepentido de vivir con ella. Su mundo culto se casó con el estilo de vida de Isabel, cosa que ya no soporta seguir viviendo, detesta ese mundo.

Mario Vargas Llosa además reveló, que deseaba regresar a la mansión de su ex, pero era solo para esconderse en el cuarto en el que él dormía. “Todo un día buscando mi casa, en realidad es mi cuartito, con la seguridad que estaba cerca, pero sin poder encontrarlo. Ahora, en este momento no me importaba”. Terminó escribiendo en su cuento el peruano