La útima canción de Shakira, en la que ataca sin piedad a Gerard Piqué y Clara Chía Marti, sigue dando que hablar. Ahora, Noor Ammar Lamarty, abogada jurídica y líder feminista ha tenido una dura y polémica reacción contra la cantante colombiana.

Las frases tales como “cambiaste un rolex por un casio” o “Clara-mente” suenan en todos lados, pero Noor Lamarty las considera una atrocidad. Incluso llegó a decir que con eso, Shakira se cosifica. Pero, además, cosifica y denigra a la nueva pareja de Piqué, según declaró.

Además reveló que en la Music Sessions #53 no hay nada empoderante. En este sentiodo, agregó que usa el “morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar”. Lejos de terminar ahí su argumento reveló que la canción es clasista y no empodera. Informa Voces Críticas.

1. Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de “cambiar un Rolex por un Casio”. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse. 🧶 pic.twitter.com/kjeyGRWFtv

— Noor Ammar Lamarty | نور ⚖️ (@NoorAlamarty) January 12, 2023