Uno de los fichajes más inesperados durante este verano fue la llegada de Cristiano Ronaldo a Al-Nassr. Luego de una salida con mucha controversia del Manchester United, el luso decidió finalizar su carrera en tierras árabes, donde su contrato le permite ser el jugador mejor pagado en todo el mundo.

Sin embargo, mucho tiempo ha pasado para que la carrera de CR7 llegue a este punto. Uno de los personajes más importantes dentro de esta larga y exitosa actuación del delantero portugués en diferentes clubes es Jorge Mendes, quien hasta diciembre de 2022 se desempeñaba como su mánager.

Esta relación comenzó en los albores de la carrera de Cristiano Ronaldo, cuando ya brillaba en el Sporting de Lisboa. Cabe tener en cuenta que esta relación no solo era profesional, sino que llegó a ser una amistad muy consolidada: incluso, Jorge Mendes es padrino de uno de los hijos del deportista.

La relación entre ambos, de todas formas, empezó a decaer en el 2015. Luego de que CR7 haya ganado el Balón de Oro debido a su increíble desempeño en el Real Madrid, donde logró conquistar absolutamente todo, el jugador luso tuvo un encuentro con Josep Maria Bartomeu, entonces presidente del Barcelona, y le preguntó sobre el sueldo de Lionel Messi, la máxima estrella culé.

Si bien Cristiano Ronaldo no obtuvo una respuesta concreta, sí pudo saber que el sueldo de la Pulga era más que el doble de lo que el luso ganaba en el Real Madrid. Esta situación, lógicamente, desencadenó una importante tensión con Fiorentino Pérez, el presidente de la Casa Blanca.

Esta tensión entre el dirigente y el delantero portugués terminó por explotar en el 2018. A pesar de haberse ido campeón de la Champions League y firmando una temporada brillante, CR7 decidió irse a la Juventus, donde comenzó a ganar 28 millones de euros por temporada.

En esta situación, Jorge Mendes le habría solicitado al cinco veces Balón de Oro que siga en el Real Madrid, donde podría haber continuado ganando premios tanto individuales como grupales. Sin embargo, el luso ponderó lo económico frente a lo deportivo, aunque se mantuvo en la alta competencia.

De todas formas, el quiebre definitivo en la relación entre representante y representado se dio luego de que Cristiano Ronaldo se marche del Manchester United, donde ya mantenía una tensa relación tanto con el técnico, Erik ten Hag, como con la dirigencia. En este momento, el delantero portugués le habría dicho a su mánager que le consiga un equipo que luche por la Champions League.

“O me consigues Chelsea o Bayern, o rompemos“, le habría expresado CR7 a Joge Mendes. Sin embargo, el representante no pudo acordar con ninguno de esos clubes, por lo que, fiel a su palabra, el delantero decidió terminar una relación de años. Finalmente, quien se encargó de su llegada al Al-Nassr fue Ricardo Regufe, quien es, actualmente, el mánager del ex Real Madrid. Informa Voces Críticas.