Todavía se puede ver en los ojos de Lionel Scaloni la emoción de lo vivido tras ganar la Copa del Mundo. Y ese mismo sentimiento se vio reflejado en una charla íntima con Jorge Valdano, otro exfutbolista argentino que alzó el máximo trofeo del fútbol y sabe lo que se siente. Desde su emoción y abrazo con Leandro Paredes hasta cómo es la broma que le hace a su tocayo Messi, así fue la íntima entrevista.

“No sé si alguna vez ha pasado esto. Es difícil de explicar lo que ha sucedido con la Selección Argentina. Esa comunión que se logró entre los jugadores, la gente, la directiva, el cuerpo técnico… Lo sentíamos estando en el Mundial y al final salió bien”, fue de las primeras reflexiones que hizo el director técnico argentino para el programa “Universo Valdano” que se transmite en Movistar+.

Valdano no podía dejar de preguntarle sobre ese emotivo abrazo que Lionel Scaloni se dio con Paredes segundos después que el árbitro diera el pitazo final. La imagen quedó plasmada en todos aquellos que la vieron por la pasión que llevaba consigo.

“En ese momento, decís: ‘Uf… Se acabó, qué alivio. Lo conseguimos, pero qué alivio’. Lo veo venir a él [por Paredes] llorando de frente. Había sufrido Leandro, había entrado al equipo, salido del equipo… Tiene algo de simbólico eso. Que un jugador que empieza la final de suplente venga y te diga gracias. Él llegaba justo, había tenido una lesión, verlo a él emocionado, a mí me hizo emocionar también. Fue un abrazo muy lindo”, expresó.

Lionel Scaloni se confesó ante Valdano: “Me largué a llorar porque me di cuenta de lo que hicimos. Tenía la cabeza en el Maracaná en 2021, cuando ganamos la Copa América. Me senté en el banco, 20 o 30 segundos, y fueron los mejores desde que estoy en la Selección, junto a los del Maracaná. Fue decir: ‘Se acabó, qué alivio’”.

