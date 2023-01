Gerard Piqué y Clara Chía Marti están en pareja desde hace tiempo. Ahora que la canción de Shakira hace referencia a ellos y los ataca duramente, la pareja vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Incluso se llegó a decir que están en crisis. Ahora se supo cómo recibió la familia de Clara al novio y cómo la pasaron.

De acuerdo a lo que revelaron, Clara llevó a Piqué a la casa de su familia para presentarlo pero no todo salió como estaba planeado. Allí el ex jugador del Barcelona se mostró un poco retraído, no hablaba y los padres de Clara no vieron con buenos ojos esa actitud. Estaba nervioso y desencajado en el lugar.

Es así que muchos relataron que la actual pareja de Clara Chía era otra persona. En su vida cotidiana suele ser reconocido por ser el alma de la fiesta, por su actitud festiva, distendida pero ahora estuvo totalmente cohivido. A los padres y familiares de la flamante novia les sorprendió esa fea actitud y no pudieron evitar hablar de ese momento.

Incluso quienes lo conocen se animaron a manifestar que en esa oportunidad, Piqué no fue Piqué. Allí agregaron que al que reconocen como el animador de las fiestas y encuentros entre amigos, ese día estuvo fuera de lugar. Tal vez molesto o incómodo por la situación, no fue una reunión amena como se esperaba.

La actitud de Clara

Por otra parte, muchos reconocieron que si bien Clara fue atacada por Shakira en su última canción, ella a pesar del difícil momento comenzó a cambiar su actitud. Es así que condideran que ya no se oculta como en los primeros tiempos ni evita a las personas que le dedican la tan conocida canción. Informa Voces Críticas.

De todas maneras se supo que por decisión de Gerad Piqué por el momento no tiene contacto con los hijos que el ex jugador de fútbol tiene con Shakira. Esto se debe a que él habría preferido que al menos por un tiempo no hablarle de su nueva pareja. Lo cual es cuestionable ya que el hijo mayor tiene 10 y posiblemente esté enterado de todo lo que pasó entre sus padres.