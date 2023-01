El éxito a nivel mundial de la Bizarrap Session #53 es innegable a esta altura. Y todas las repercusiones que tuvo, tanto positivas como negativas también. Los fans de Shakira apoyaron totalmente su nueva canción, así como los fans de Piqué la criticaron y trataron de resentida.

Incluso el ex jugador de fútbol tuvo su oportunidad de responderle a la cantante. En sus streams de la Kings League y junto a sus compañeros, se mostró con un reloj Casio. Y en otro momento lo filmaron llegando al torneo en un Renault Twingo. Quizás no dijo nada directamente, pero todos esos guiños fueron bien captados por el público.

Sin embargo parece ser que el conflicto está escalando muy rápido en los últimos días. La página de youtube Famosos de cerca MX, publicó en su cuenta un intercambio de supuestos audios entre Piqué y Shakira. En donde él la acusa directamente de faltarle el respeto. Además de mencionar una posible demanda.

Shakira por su parte responde a estas acusaciones de Gerard Piqué. Le dice que él no podrá controlar su carrera y que si no le gusta la canción no es problema de ella. Sin embargo muchas personas que vieron y prestaron atención al video, sostienen que estas pruebas son falsas.

Los usuarios que siguen la página, detectaron que algunos de los fragmentos que salen en el video de parte del ex futbolista, pertenecen a una conversación con el streamer Ibai Llanos. Mientras que los que pertenecen a la cantante podrían ser fragmentos de entrevistas.

De todas formas la polémica entre la ex pareja aún no finaliza. Por el momento todo lo que gira en torno a la canción de la colombiana, no llegó a un punto legal. Además aún tienen a los niños de por medio, con lo cual deberán pensar primero en la situación de sus hijos. Mientras tanto, dejaron de lado las diferencias para festejar juntos el cumpleaños de Milán el pasado domingo.