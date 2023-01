No es un secreto para nadie que la vida que lleva Georgina Rodríguez desde que se relacionó sentimentalmente con Cristiano Ronaldo es sacada de un cuento de hadas. Después de Cristiano fichar con el equipo Al-Nassr el contrato más millonario en la historia del fútbol, la pareja tuvo que trasladarse al lejano oriente, para su próxima candidatura al Mundial 2030.

Ahora, Georgina Rodríguez, sus hijos y Cristiano disfrutan de una vida lleno de lujos y comodidades en una inmensa mansión que tiene en su interior hasta una cascada. Pero no todo es color de rosa para la empresaria, ya que ese nuevo cambio de vida le ha traído algunos disgustos, porque sus detractores critican cualquier paso falso que da.

Georgina Rodríguez si entraba a las clases de inglés o sólo iba a ver los catálogos de Avon y Mary kay? pic.twitter.com/v8ohj2p6pW — WI-JO-® (@wijors) January 22, 2023

Tal como ocurrió, recientemente cuando la modelo y empresaria ofreció una entrevista en el lujoso evento de los Joy Awards 2023 en Arabia Saudita y a pesar que fue el centro de halagos también fue el foco de muchas críticas para responder en ese idioma, dado que su pronunciación fue criticada por su mal inglés. Informa Voces Críticas

En un video compartido en TikTok que ha dado la vuelta al mundo, aparece Georgina Rodríguez, dando declaraciones sobre su nueva vida en ese país. Sin embargo, cuando la reportera le consultó por el tiempo que tardó su diseñador y amigo, Ali Karoui en confeccionar su vestido, solo pude decir: “I tell veinticuatro hours before. It´s a dream”.

Desconcertado en gran manera a los presentes al no entender la frase que dijo Rodríguez, y de intentar usar palabras en español para poder combinar ambos idiomas y llegar a una respuesta y no expresar claramente el mensaje que quería dar.

Ante este desagradable momento muchos internautas se burlaron con dureza del bajo nivel de pronunciación de Georgina Rodríguez, y lanzaron fuertes dardos como estos: “Con todo el dinero que tiene y no toma clases de inglés”, “¿Soy yo la única que no entiende lo que dice”, “Qué pena le estás haciendo pasar a Cristiano”, “Mejor no hables”.