Muchos se preguntan a qué se dedica la tercera en discordia entre Gerard Piqué y Shakira, Clara Chía Martí. La joven, que saltó a la fama por ser la nueva novia del ex futbolista, es una de las personalidades más buscadas del momento.

Todo el mundo quiere conocer los detalles de la vida de Clara Chía. En esta oportunidad, se supo de qué trabaja la rubia que robó el corazón del ex Barcelona e hizo que abandonara su relación de 12 años con la cantante colombiana.

Según informó el medio internacional, “El Heraldo”, la joven Marti trabaja para una de las empresas del deportista español, ubicada en la ciudad de Barcelona. “Kosmos” es el negocio en el que la novia de Gerard Piqué se desenvuelve como “organizadora de eventos”.

Desde que se conoció este detalle de la vida privada de Clara Chía, comenzaron a circular algunos rumores que la señalan una de las responsables de que varios empleados de la empresa renunciaran de un día para otro. Informa Voces Críticas

Al parecer, el comportamiento de Gerard Piqué y Clara Chía Marti no fue bien visto por quienes trabajan en “Kosmos”. A partir de esto, el ex futbolista no tuvo más remedio que organizar un encuentro con ellos para limar asperezas y mostrar a la prensa que todo está bien.