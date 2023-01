Desde que llegó a Arabia Saudita, Georgina Rodríguez llegó a Arabia Saudita y tuvo un problema en público el cual le provocó vergüenza. Ocurrió en un evento de gran magnitud, el cual fue su debut en otro país.

La empresaria hispano – argentina estuvo en la ceremonia de entrega de los Joy Awards 2023. En esta gala de premios, se reconoce a las celebridades internacionales del cine, la música o las redes sociales, por el gran trabajo que realizan.

En la red carpet, Georgina Rodríguez se presentó con un look que dio que hablar y fue presentado como el mejor. Lució un vestido de terciopelo azul, con un escote pronunciado. Fue creado por el diseñador Ali Karoui, el cual es de su confianza y el cual ya la vistió en el festival de Cannes y el Grammy Latino, informa Voces Críticas.

Además, el look incorporaba una capucha de gasa que cubría la cabeza y hombros. También, contaba con unos delicados guantes y un cinturón de pedrería lo cual mejoraba la silueta y el estilismo de la protagonista del documental “Soy Georgina”. Por último, lucía unos zapatos de tacón metalizado de Le Silla, pendientes y gargantilla.

A pesar de lucir con un gran estilo, brindó una entrevista en inglés, lo cual fue muy desafortunado. “I tell veinticuatro hours before. It’s a dream. I love Saudí, my family, my kids…”, dijo la modelo lo cual provocó la burla de los usuarios que vieron el momento.

Al realizar la entrevista, a la esposa de CR7 se la vio muy tensa ya que no maneja a la perfección el inglés por lo que pidió terminar rápido con la nota. Por último mencionó que agradecía el cariño de la gente y el amor que le brindaban. Georgina inició con el pie izquierdo, pero es un momento que todos esperan olvidar.