Al momento del nacimiento de la hija de Evaluna y Camilo, Índigo, se anunció la decisión sobre la crianza no binaria que tendría la niña para que a medida que fuera creciendo, decidiera por sí misma, el género con el que se sintiera identificada. Esta disposición fue motivo de múltiples críticas de parte de los fanáticos quienes se sorprendieron con la noticia.

De este modo, que el día de ayer se reavivó esta polémica cuando el padre de Evaluna, Ricardo Montaner, publicó en sus historias una imagen de su nieta indicando que ‘’sí la ‘abuelitis’ existe, hoy fue uno de esos días… abuelitis total… #indi hizo de mi lo que se le vino en ganas… me puso a gatear detrás de ella’’, pero lo que consternó no fue simplemente que se refería a Índigo como ‘‘ella’’ sino, la imagen de la niña.

De hecho, en la historia se pudo apreciar el lazo rosado que lleva puesto Índigo, el cual confundió, ya que este aplique no entra dentro de lo que los cibernautas consideran ‘una crianza no binaria’’ porque se le está vistiendo con características femeninas y no neutras.

Por otro lado, hace unos días se estrenó en la plataforma de videos ‘‘Youtube’’ la canción de Evaluna Montaner y Camilo ‘‘Machu Picchu’’ en formato acústico. Canción que enalteció su relación hace unos años y que hoy pretende responder ante los rumores de separación que hay entre ambos cantantes.

Asimismo, Camilo acaba de estrenar el que promete ser el nuevo hit del cantante ‘‘Ambulancia’’ canción que comparte con la artista Camila Cabello y que en menos de 24 horas es tendencia de música y cuenta con 450 mil visitas informo Voces Críticas.