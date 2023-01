Desde que irrumpió en el primer equipo del Manchester United, Alejandro Garnacho se ha vuelto rápidamente en uno de los estandartes del equipo. Con su técnica y talento, el argentino ya logró ganarse a la hinchada del equipo inglés, e incluso amenaza con ganarse un lugar en el once titular planteado por Erik ten Hag.

Con 2 goles y 4 asistencias en lo que va de la temporada, el joven delantero argentino es coreado por la hinchada del United cada vez que sale a la cancha. Siendo considerado como una de las promesas más importantes del mundo del fútbol, ya su nombre está sonando en varios clubes de Europa, como el Real Madrid y la Juventus.

Alejandro Garnacho so far this season – 22/23 @agarnacho7pic.twitter.com/Z88sMOEk7N — Man United Latest (@TheUtdLatest) January 21, 2023

Ante esta situación, el Manchester United se movió de manera desesperada para intentar retener al joven. Es que Alejandro Garnacho tiene contrato hasta junio del 2024 y, a falta de un año y medio para finalizar el vínculo con el club inglés, aún no se lograron acordar las condiciones de su negociación.

De acuerdo a lo trascendido en medios británicos, el club inglés le ofreció a la joven estrella un contrato de 8 años, algo totalmente inesperado. De hecho, es la primera vez en la historia que una propuesta de semejante duración se da en el mundo del fútbol. Además, se incluyó un importante aumento salarial, donde el argentino pasaría a formar parte de los mejores pagos del plantel: comenzaría a ganar hasta cinco veces más de lo que gana actualmente.

Aunque esta oferta del club aún no fue formal, lo cierto es que la familia de Alejandro Garnacho no se ve conforme con esta particular extensión del contrato. Si bien la primera oferta fue rechazada, se espera que el United reanude prontamente las negociaciones, bajo el temor de perder a una de sus mayores estrellas, sobre todo a partir del interés del Real Madrid, el Atlético Madrid y la Juventus.