Ya hace algunas semanas que Shakira decidió contar en una canción cómo fue su relación con Gerard Piqué. La repercusión que generó el tema, ha hecho que salgan a la luz diferentes cuestiones relacionadas a las confesiones de la cantante.

Una de estas, fue su relación con su ex suegra, Montserrat Bernabeu. En un fragmento de la Music Sesion #53, la cantante expresa: “Me dejaste de vecina a la suegra”, reclamandolé al ex defensor del Barcelona sobre la casa que construyó para sus padres al lado de su hogar junto a Shakira.

Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023

A raíz de esto, se comenzó a hablar mucho sobre la relación de Bernabeu y la cantante colombiana, pero todo se volvió un escándalo cuando se dio a conocer un impactante y polémico video en el que se ve a la mamá de Gerard Piqué maltratando a Shakira.

Si bien, es muy duro ver en el fragmento cómo Montserrat la toma del rostro a la cantante y le hace una seña para que se calle, lo que llama la atención es la reacción del ex jugador del FC Barcelona. Informa Voces Críticas.

En el momento de la agresión, se puede ver a Piqué al lado de Shakira y su mamá. Al estar en cámara lenta, se observa que el novio de Clara Chía Martí ve lo que está pasando, pero inmediatamente evita la situación, mira a un costado y comienza a hablar con un señor que se encontraba allí presente.

De esta manera, el ex futbolista decidió ignorar el maltrato de su madre a su ex pareja, algo que a Shakira le pudo haber molestado mucho, ya que no defendió a la mamá de sus hijos de esta fuerte situación.