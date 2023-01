Meghan Markle y el príncipe Harry contrataron una niñera para cuidar a Archie Harrison mientras vivían en Reino Unido y fue ella quien se sinceró y contó como fue su primera reunión en persona con la pareja real.

La enfermera pediátrica y consultora, Lorren Khumalo, recordó que el príncipe Harry le dio un fuerte abrazo la primera vez que entró en Frogmore Cottage para una entrevista de trabajo, un movimiento que la dejó atónita, pero la despojó de sus preocupaciones sobre el protocolo y la formalidad.

Si bien había tuvo una reunión más formal con la pareja real, Khumalo reveló haber encontrado un buen ambiente y muy relajado en la casa del Príncipe Harry y Meghan Markle.

Tal como apareció en un episodio de The Breakfast Club con Zenzele Ndebele, la niñera admitió que había pensado en cómo presentarse ante la realeza antes de la entrevista de trabajo.

Explicó que ella hablaba hacia adentro con ella misma, pensando en si esto funcionaría o no, y se preguntaba como se verían las niñeras de la realeza, “¿usarán tacones?…tendré un uniforme marrón que” se sentía muy nerviosa por lo que podría llegar a pasar.

Ese día usó algo oscuro y “unos lindos tacones”, aseguró que se vería presentable para un miembro de la realeza, necesitaba hacer lo mejor que pueda. Pero no usó nada de maquillaje, pensó que si contratarían que sea como ella es en realidad, agregó que ella no nació con plata, ni con sangre azul, solamente confió en su Dios.

Mientras manejaba hacia Frogmore Cottage, donde vivieron los Sussex desde principios de 2019 hasta noviembre de ese año, la Sra. Khumalo admitió haber estado bastante nerviosa y manejar “demasiado rápido”.

Recuerda que incluso recibió una multa por exceso de velocidad, continuaba emocionada pensando que eso no podía ser real.

Pero cuando conoció al Príncipe Harry se sintió mucho más relajada, ya que él no se presentó ni se comportó como el príncipe que ella había imaginado.

Al llegar al lugar, pasó los controles de rutina y le preguntó a sus guardaespaldas si debía hacer una reverencia o algo, a lo que le dijeron que esté tranquila que él era una persona increíble.

El príncipe Harry estaba en sus jeans, en una camisa, caminando descalzo porque hacía calor, y al verla la recibió con un abrazo y dijo: “¡Hola, Lorren!”

La mujer no salió del asombro y dijo que no lo podía creer, y hasta le exclamó una broma, “Hoy no me voy a bañar, me abrazó un príncipe”, y Harry simplemente comenzó a reír.

Su encuentro con Meghan lo contó con mucho encanto, al pensar lo hermosa que era la esposa del príncipe Harry. Finalmente se sentia muy cómoda, y no era tan formal como ella lo esperaba, “era un hogar normal” concluyó la exniñera de Archie.