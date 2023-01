En las últimas semanas, Shakira se ha convertido en la protagonista de todos los medios de comunicación dedicados a las celebridades. Ahora, la cantante colombiana quedó en el ojo de la tormenta, esta vez, por los papás de Piqué.

Desde el lanzamiento de la polémica canción, donde la intérprete de ‘Monotonía’ nombra a Montserrat Bernabeu, su ex suegra y mamá de Gerard Piqué, las versiones sobre una mala relación comenzaron a surgir.

Según se comenzó a especular, Shakira se habría enojado con sus ex suegros debido a que decubrió que estaban ayudando al ex futbolista a tener sus primeros encuentros con Clara Chía Martí.

De esta manera, tras descubrir esto, la intérprete de ‘Te Felicito’ no se los perdonó, pero quedaron en el medio Milán y Sasha, los hijos de Shakira y nietos de Bernabeu y Joan Piqué. Según un medio español, la cantante colombiana le habría pedido a sus hijos que no llamen “abuelos” a los papás de Gerard Piqué porque es algo que la ponía triste.

Además, las versiones indican que a la cantante no le gusta nada que sus hijos pasen tiempo con sus ex suegros. Incluso, el día de Reyes, Milán y Sasha se encontraban con su papá, por lo que lo pasaron con sus abuelos, durante todo el día, Shakira no paró de llamar a sus hijos por teléfeno, algo que le dolió a Montserrat.

Tras los rumores, la cantante y compositora colombiana fue abordada por la prensa y consultada sobre la veracidad de esta información, pero Shakira prefirió mantener el silencio y no hablar sobre lo que le habría pedido a sus hijos con respecto a sus abuelos. Informa Voces Críticas.