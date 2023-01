Shakira sigue batiendo récords con Music Session #53, la canción que compuso junto Bizarrap y que se convirtió en el mejor estreno latino de la historia. En plena cumbre por el éxito de su último single, eligió fecha para lanzar un nueva canción: el 2 de febrero, día del cumpleaños de Gerard Piqué y de ella también.

Esta claro que esta fecha no es casualidad: ese jueves, Shakira y Piqué cumplen años. Ella 46, él 36. Una fecha que dará mucho que hablar seguro. La artista quiere amargarle el día a su ex y la mejor manera que encontró es estrenar su nueva canción, en la que colabora Karol G.

Las primeras informaciones, según pudo investigar Voces Críticas, apuntan a que la letra no será tan directa como la anterior, donde los problemas llevaban nombres propios, pero sí habrá indirectas contra el padre de sus hijos.

La tensión entre la cantante y el exfutbolista es inaguantable e inevitablemente salpicó a su entorno familiar, precisamente a los padres del español. Joan y Montserrat, que estaban muy pegados a Milan y Sasha, ahora ven cómo se marchita la relación con sus nietos que, según se publicaron este miércoles, dejarlos de llamarlos “abuelos”, supuestamente por petición de Shakira.

Todo indicaría que los niños ya no quieren ir a la casa de la montaña con sus abuelos y pasan el fin de semana atentos del teléfono, ya que su madre no deja de llamarles.

Es por esto que los allegados indican que, Montserrat habría pedido a su hijo que pare esta guerra pública: “Cortala con el Casio y demás tonterías, no la provoques más. Esto tiene que detenerse”.