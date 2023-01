El Mundial quedó atrás, grabado en las memorias, pero es hora de darle lugar a la emocionante Liga Argentina. El fútbol local pone primera este fin de semana con el último campeón Boca Juniors en busca de la primera triple corona de su historia y River Plate al mando de un nuevo entrenador tras la salida del exitoso Marcelo Gallardo.

Rosario Central y Argentinos abren mañana la primera fecha del campeonato local del primer semestre del año. “Ya festejamos en Qatar, ahora es momento de hacerlo en nuestras canchas”, manifestó la Liga Profesional de Fútbol en sus redes sociales. La entidad adelantó que en cada estadio habrá un reconocimiento simbólico a los campeones del mundo, ya que el único que juega en el ámbito local es el arquero de River, Franco Armani.

Boca, que recibirá el domingo al Atlético Tucumán por la Liga Argentina, irá en busca de la triple corona tras los dos títulos locales obtenidos en 2022. Ya no defenderá su arco Agustín Rossi porque fue cedido a préstamo al Al-Nassr – donde juega Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita – por seis meses y luego continuará su carrera en el Flamengo de Brasil.

En el caso de River, el equipo de Núñez inicia una nueva era tras la significativa salida del técnico Gallardo, quien no renovó tras finalizar el contrato. Su reemplazante Martín Demichelis, ex defensor millonario con larga experiencia en el fútbol alemán, debutará oficialmente en la Liga Argentina el sábado cuando visite a Central Córdoba.

A diferencia de su clásico rival, River jugó fuerte en el mercado de pases para disputar el campeonato local con las incorporaciones de Matías Kranevitter, Ignacio Fernández y Enzo Díaz.

Otro de los equipos de la Liga Argentina con serias pretensiones es Racing Club, subcampeón en la última liga, que dio el golpe al fichar al artillero histórico de Perú, Paolo Guerrero, entre otras contrataciones. La Academia recibirá el domingo al recién ascendido Belgrano, informa Voces Críticas.

La primera jornada se completará con: Defensa y Justicia vs. Huracán (viernes); San Lorenzo vs. Arsenal, Estudiantes vs. Tigre y Talleres vs. Independiente (sábado); Platense vs. Newell’s, Colón vs. Lanús e Instituto vs. Sarmiento (domingo); Barracas Central vs. Godoy Cruz, Banfield vs. Unión y Vélez vs. Gimnasia LP (lunes).