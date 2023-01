Hace casi una semana, los fanáticos de Gran Hermano quedaron intrigados por el baile romántico entre Daniela Celis y Agustín Guardis. Sin embargo, la participante aclaró la situación y hasta le dio dos votos al platense, con el fin de mandarlo a placa.

La ‘hermanita’ comentó que el autodenominado ‘León’ “tiene actitudes raras conmigo, de hecho, aún no sé diferenciar si es por juego o es su personalidad esa manera. Si es juego, no quiero sumarme a eso porque realmente no le quiero hacer el favor”.

Continuó haciendo referencia a su encuentro musical:

El viernes bailamos y me miraba, me cantaba canciones, me guiñaba el ojo y me decía que los lentos se bailan más pegados”.

Daniela también relató que Agustín la “molesta con el tema de Thiago”. “Teníamos un cartelito que decía ‘Thiago y Daniela’, él fue y pegó su nombre arriba del de Thiago”, detalló.

Aunque aseguró que no sabe si se trataría de una estrategia por parte del joven hincha de Estudiantes, dijo que se siente “incómoda”. “Después me voy a sentar a hablar con él, ya se lo he dicho pero sigue. No me gusta que sea así”, cerró.





