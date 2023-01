Sin escribir ningún comentario y apelando al viejo refrán de que “una imagen vale más que mil palabras”, por primera vez Gérard Piqué publicó una foto junto a Clara Chía Martí justo en medio de los rumores de infidelidad con la abogada Julia Puig Gali, prima del ex futbolista del Barcelona, Riqui Puig, y que fue compañero de la leyenda azulgrana. El posteo fue llamativo y derivó miles de reacciones de los seguidores del ex defensor.

La foto es una selfie y parece haberla sacado Clara por la posición de su brazo derecho inclinado hacia arriba. Los dos miran a la cámara con una leve sonrisa, pero transmiten un buen ánimo a pesar de las versiones que afirmaron que Piqué, de 35 años, habría engañado a la joven de 23 con Puig Gali (de la misma edad).

Este supuesto episodio junto a las zozobras producidas por el último tema de Shakira en el que menciona a Piqué y su novia, habrían generado el disgusto en Clara, en particular por una parte de la letra en la que la colombiana dice que “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”. Los Rumores de un posible abandono de Clara al hogar que comparte con Gérard aumentaron las especulaciones de una crisis de pareja.

Ante este panorama, Piqué subió la primera foto junto a Clara Chía y sin poner ningún comentario. El primero que le escribió fue Jordi Martín, el paparazzi que siguió de cerca la relación entre el ex futbolista y Shakira, y luego su escandalosa separación. “Espero que me invitéis a vuestra boda”, puso el cronista quien en su momento tuvo la primicia de la relación entre el ex futbolista y la joven que trabaja en su empresa organizadora de eventos, Kosmos.

Sin embargo, Shakira decidió empezar el nuevo año con una bomba dirigida hacia su ex y su actual pareja. Junto al productor argentino Bizarrap, lanzó la Music Session #53, en la que criticó duramente al padre de sus hijos y dejó en evidencia muchas de las actitudes que llevaron al final del amor.

Un par de semanas después, Piqué redobló la apuesta y publicó por primera vez una foto con Clara Chía Martí, la joven en cuestión. El posteo acumuló más de 50 mil Me Gusta y la sección de comentarios se vio invadida por mensajes de sorpresa de parte de los seguidores. Los mismos se dividieron entre quienes aplaudieron su decisión de replicar al tema con un desafiante posteo y aquellos que demostraron su apoyo a Shakira criticando duramente su accionar.

A pesar de que nunca antes habían publicado una postal que los retratara como pareja confirmada, no es la primera vez que los fotografían juntos. En agosto del 2022, después de meses de mantener su vínculo oculto, asistieron a un recital de Dani Martin y después fueron como novios a la fiesta de casamiento de un amigo de Piqué.

La publicación se volvió viral y en la red social tuvo 1,5 millones de “me gusta” y más de 232 mil comentarios. Esto derivó en innumerables reacciones y memes del público que jugaron con otros extractos del tema de Shakira como la comparación de Piqué la cambió a ella (una Ferrari) por un Casio (Clara Chía).

¿Quién es la nueva novia de Gerard Piqué?

Lejos de tratarse de una modelo, influencer o actriz, Clara Chía Martí estaba muy alejada del mundo de la fama. La joven de 22 años trabajaba como mesera en La Traviesa, una de las exclusivas discotecas que Piqué frecuentaba en Barcelona.

“Clara era camarera en una de las discotecas a las que Piqué iba de fiesta con Riqui Puig y otros compañeros del equipo. Fue un flechazo inmediato“, informó el medio español Vanitatis, el cual también especificó que el romance nació a comienzos del 2022. Poco después de comenzar su relación, el defensor le habría conseguido un empleo en la productora Kromos, en la que aún hoy se desempeña como organizadora de eventos.

En cuanto su nombre empezó a resonar en los medios españoles y en la prensa del resto del mundo, Clara Chía se apresuró a cerrar sus redes sociales. No obstante, trascendieron ciertos datos sobre su vida como que es de origen catalán y que estudia Relaciones Públicas. Quizás, ahora que es la confirmada pareja de una figura tan reconocida como Piqué, comience a estar más presente en los medios.