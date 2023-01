El próximo 6 de mayo será la coronación oficial de Carlos III como monarca de Reino Unido. Sin embargo, a pesar de que es una celebración para todo el pueblo, hay un grupo de personas que no están de acuerdo. Los activistas antimonárquicos consideran que la figura del rey ya quedó obsoleta.

Luego de 70 años del reinado de Isabel II y con la idea de modernizar la monarquía, parece que no es solo el rey el que quiere imponer nuevas reglas. El grupo llamado Campaña República de Inglaterra, considera que la concepción de reino es antigua y que el costo de los actos de coronación es millonario.

We just turned Buckingham Palace into a Polling Station. Do you want Charles or a choice?

We need a vote, not a coronation. #NotMyKing #AbolishTheMonarchy https://t.co/CDhoalKFCr pic.twitter.com/xAZBwJcYmU

— Republic (@RepublicStaff) January 25, 2023