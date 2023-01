La publicación de Gerard Piqué junto a Clara Chía Martí causó revuelo en las redes sociales. A pocas semanas del lanzamiento de la canción de Shakira, el ex futbolista subió su primera foto con su novia a su cuenta oficial de Instagram.

Inmediatamente, el posteo del ex defensor del Barcelona se llenó de interacciones, alncanzando casi los tres millones de ‘Me gusta’. Además, recibió comentarios de todo tipo, de sus compañeros de la Kings League, de los usuarios que apoyan a Shakira y los pocos que felicitaron su relación.

Sin embargo, hubo uno en particular que llamó la atención de todos y que Gerard Piqué no se esperaba. Se trata de un comentario que realizó la modelo brasileña Michelle Carvalho, quien asegura que tiene videos de una infidelidad del ex futbolista a Shakira.

En ese sentido, en su foto junto a Clara Chía Martí, el ex jugador de la Selección de España recibió una dura amenaza por parte de la ex participante de realitys: “Te vi siendo infiel a Shakira en Barcelona”, sostuvo. Informa Voces Críticas.

Además, aclaró que sería de un engaño de 2018, antes de su nueva novia. Y luego, agregó determinante: “Tengo videos”. La infidelidad, según apunta la modelo, habría sido en Shôko, un reconocido local bailable ubicado en Barcelona.

La amenaza a Piqué sobre los supuestos videos de su infidelidad a Shakira, se dan en medio de los rumores sobre un engaño a Clara Chía Martí con Julia Puig, una de las abogadas que habría trabajado en su divorcio con la cantante colombiana. Sin embargo, el ex jugador del Barça negó esas versiones subiendo una foto muy enamorado junto a la joven de 23 años.