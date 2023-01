Gerard Piqué no tiene paz. Desde que Shakira lanzó la “Music Sessions #53” el ex futbolista y su pareja están en la mira de todos. Ellos, tratando de esquivar los ataques publicaron su primer foto juntos. Pero parece que no fue una buena idea. Recibió miles de críticas y hasta una amenaza que no pasó desapercibida.

Es que la foto de Piqué y Clara Chía tiene miles de comentarios pero entre ellos, uno llamó la atención. Es que una modelo brasileña se dirigió al ex futbolista y le dijo que lo vio siéndole infiel a la madre de sus hijos. Pero no sólo dijo eso, también le advirtió que tiene videos de ese momento.

De acuerdo a lo que comentó la modelo Michelle Carvalho, fue testigo de la infidelidad de Gerard Piqué en el 2018, en Shoko, Barcelona. Con semejante acusación y amenaza, era obvio que no pasaría desapercibido y mucha gente reaccionó al polémico mensaje. Informa Voces Críticas.

Incluso muchos les solicitaron que ampliara la información, que brindara más detalles de lo que estaba diciendo. Lejos de esconder la mano, la modelo brasileña le prometió a los seguidores que a la brevedad brindará más detalles, lo hará a través de su cuenta de Tik Tok.

Si bien el ex jugador del Barcelona no contestó esa terrible acusación, desde su entorno trataron de sacarle relevancia a los dichos de la mujer. Incluso dijeron que la joven está tratando de sacar provecho de la fama de la actual pareja de Clara Chía Marti y de esa manera ganar más seguidores.

De esta manera, la idea de la ex pareja de Shakira de publicar la foto con su novia en respuesta a las acusaciones de la cantante, le salió mal. Más allá de la advertencia de Carvalho, muchos han desaprobado esa publicación y lo han criticado duramente, otra vez.