El estallido de la “Session #53” de Shakira y Bizarrap sigue provocando destrozos por doquier. Las cifras millonarias y los festejos de la diva colombiana son objeto de las lentes de las cámaras. Pero también continúan saliendo a la luz anteriores infidelidades de Gerard Piqué. Aparentemente Clara Chía Martí no fue la única ni por asomo a lo largo de los años.

“Le fue infiel con más de 50 mujeres”, declaró el paparazzi español Jordi Martin. Esa fue la bomba que detonó una gran lista de aparentes engaños y del modus operandi que el exjugador de fútbol utilizaba para pasar desaparcibido ante la mirada de su entonces pareja.

La relación entre Shakira y Piqué habría comenzado en el 2010, gracias al Mundial de fútbol de Sudáfrica en donde la artista participó con el hit “Waka Waka (This time for Africa), a la vez que el futbolista fue uno de los íconos que llevaron a España a ganar la Copa aquel año.

Sin embargo, se oficializó ante los medios en el año 2011, al ser vistos juntos en mayo durante un recital de la estrella latinoamericana. En aquel momento se lo vio al entonces todavía futbolista subir al escenario y besarse con ella en el backstage, lo cual confirmó de forma definitiva su relación.

El romance fue intenso de tal forma, que a a tan solo 1 año desde aquella muestra de amor, la pareja tuvo a su primer hijo, Milán y 2 años después llegó Sasha. Fueron alrededor de 10 años en que los que la pareja estuvo junta, mientras cada uno realizaba su carrera profesional y disfrutaban la vida en familia, informa Voces críticas.

Hasta que a mitad del año pasado llegó la noticia de que la cantante colombiana habría descubierto la infidelidad del exfutbolista español. La historia es conocida: habría abierto la heladera y descubrió que alguien estaba comiendo alimentos que a Piqué no le gustaban y los cuales ella no había consumido precisamente, como cierta mermelada, informa Voces críticas.

Fue en aquel momento en que la artista se habría enterado de la existencia de Clara Chía Martin, la joven de 23 años con la cual la engañó. Ella es una estudiante de relaciones públicas y la actual novia de Gerard Piqué, a pesar de los rumores presentes de una nueva infidelidad con la abogada Julia Puig.

Sin embargo, no habría sido la primera, ni por lejos. El paparazzi Jordi Martin dio contundentes y extensas declaraciones en diversos medios en los que develó el modus operandi que tenía Piqué al engañar a Shakira. Y según él, eso se remontaría ya al 2012, cuando le fue infiel con nada más ni nada menos que la famosa modelo israelí y expareja de Leonardo Di Caprio, Bar Refaeli.

Pero esa no fue la única ocasión, ni por lejos. Jordi Martin comentó que Piqué tenía ciertos trucos bajo la manga para no ser descubierto: desde ingresar por una puerta lateral al bar La Traviesa e ir a un salón “reservado”, acompañado por Riqui Puig, ex compañero suyo de fútbol hasta ir a un hotel, al cual entraban y salían por separado tanto él como la chica en cuestión del momento.

El periodista español reveló aún más bombas: cierta infidelidad de Gerard Piqué con Nuria Tomás en el año 2016 hasta una de 2020, de la cual solo reveló sus iniciales, “JP”, y el lugar de los hechos: cierto baño de una discoteca conocida en Barcelona.

Así es como el exfutbolista del Barcelona habría pasado a ser uno de los hombres más infieles de la historia. A espaldas de Shakira transcurrió más de una mujer, de las cuales Clara Chía Marti fue la que más sobresalió.