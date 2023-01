La separación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler dejó mucha tela para cortar, en especial porque se trató de una noticia poco esperada tanto para sus intimidades como para la prensa y el público en general.

Para el escritor peruano fue una las situaciones más dolorosas, según han manifestado algunos de sus allegados. Esto se debe a que la socialité fue una de las mujeres más admiradas y valoradas por él.

Si bien no fue sencillo sobrellevar el distanciamiento, el poeta se refugió en el cariño de su familia para afrontarlo de la mejor manera posible. Por eso decidió irse a Francia para celebrar las fiestas de fin de año junto a uno de sus hijos.

Como Informa Voces Críticas, el sudamericano siempre fue reconocido por sus dotes en el ámbito literario, en especial por sus versos referidos a determinadas situaciones de la vida, que en muchos casos tienen que ver con su propia historia.

Hace pocos días, se conoció un fragmento de un texto publicado por él, que podría dar lugar a entender su vínculo sexual con la madre de Tamara Falcó. En el cuento Los Vientos, Vargas Llosa habla de una ayuda de forma indirecta, al decir “fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ahora ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí”.

Para muchos, ese fragmento hace referencia a la intimidad que él solía tener con Isabel Preysler, con quien compartió más de una década de vida. Este acto de bajeza y humillación contra la socialité tendría el único motivo de facturas millones de dólares, puesto que podría llegar a ser uno de los últimos fragmentos del escritor.