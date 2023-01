En un partido muy complicado para el Manchester City, quien llegó para salvar la clasificación a octavos de la FA Cup terminó siendo Julián Álvarez. A pesar de ser relegado por el técnico, cada vez que entra rinde, demostrando al mundo que tiene las condiciones para ser titular indiscutido del equipo citadino.

En lo que fue el cruce contra el Arsenal, uno de los equipos más poderosos de Inglaterra, la Araña entró a los 57′ del segundo tiempo. Tan solo en unos minutos, logró destrabar el partido a partir de un remate de larga distancia que, en el rebote, le dio la posibilidad a Nathan Aké de marcar el único tanto del partido.

En este contexto, llama la atención el hecho de que el entrenador, Pep Guardiola, no le de más minutos a Julián Álvarez. Lo cierto es que, si es cuestión de méritos, el argentino los tiene. Pero el catalán sigue prefiriendo a Jack Grealish por encima del ex River, quizás por el motivo de que fue el fichaje más caro de la historia del club y debe rentar para no ser un bochorno económico.

Entra Julián, en la primera revienta el poste y llega el gol del City. 🤟🕷️ Tiene que jugar SIEMPRE. pic.twitter.com/Dk9laj9Lya — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 27, 2023

De todas maneras, más allá de las cuestiones que poco tienen que ver con el fútbol, llama la atención el por qué Pep Guardiola no le da la confianza necesaria a la Araña para que logre consolidarse y seguir su desarrollo. Incluso, se pudo ver una imagen en la cual el técnico le recrimina algo al joven delantero, a pesar de haber sido fundamental en el gol de su equipo tan solo segundos antes.

Para colmo, más allá de la acción que terminó en el único tanto del partido, el rendimiento de Julián Álvarez fue muy satisfactorio. La presión alta a la que nos tiene acostumbrados el delantero argentino fue uno de los baluartes del triunfo citadino, ya que fue a partir de su acción que el equipo Gunner no pudo seguir progresando en el ataque. Informa Voces Críticas.