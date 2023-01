El Rey Carlos III y la reina consorte Camilla se sintieron consternados este viernes por una gran fecha en la historia mundial. Se reunieron en el Palacio de Buckingham para conmemorar el Día del Recuerdo del Holocausto.

Este año, los reyes de Inglaterra junto a Amouna Adam sobreviviente del genocidio de Darfur y el Dr. Martin Stern sobreviviente del Holocausto recordaron y honraron a las víctimas del genocidio alrededor del mundo. Además, charlaron con ellos sobre sus vivencias y encendieron velas en el Palacio por las personas falecidas. Informa Voces Críticas.

La intención de los sobrevivientes era asegurar las lecciones aprendidas que dejó el pasado, para hacer énfasis en la conciencia social. A las 4 de la tarde en todo el Reino Unido se encendieron velas en todas las ventanas de los hogares para convertir el homenaje en un momento nacional y de solidaridad.

Antes de llevar a cabo esta acción, se compartió un video en la cuenta de Instagram de los Monarcas en donde se ve al rey Carlos III y Camilla Parker encendiendo dos velas conmemorativas. Las mismas permanecieron encendidas durante toda la tarde.

📷: King Charles III and the Queen Consort light two candles at Buckingham Palace, London, to mark Holocaust Memorial Day, alongside Amouna Adam, a survivor of the Darfur genocide, and Holocaust survivor Dr. Martin Stern, in London, Britain, Jan. 27, 2023. (REUTERS) pic.twitter.com/7KxwKkBMR3

— Voice of America (@VOANews) January 27, 2023