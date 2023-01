Los dos encuentros en el escenario entre Raly Barrionuevo y Jorge Rojas y la visita de La Sole al espacio del trovador santiagueño, simbolizaron este jueves (26 de enero) por la noche, durante la sexta velada del 63° Festival Nacional de Folclore de Cosquín, una suerte de grieta sellada entre artistas que desde los 2000 encarnaron la renovación del género eligiendo diferentes caminos estéticos.

“¿Se nota que estamos muy felices? Esto es lo que tiene Cosquín que no se tiene que perder nunca”, proclamó Raly Barrionuevo después de protagonizar dos encuentros en el escenario que entrarán en la historia del Festival de Folklore y que redondearon una sexta luna soñada para el público.

Si bien la esperada juntada con Jorge Rojas se había anunciado en los días previos, la visita de la Sole Pastorutti fue una sorpresa absoluta para todos. Eso sí, para lo que esperaban la posibilidad de un cruce entre los tres, habrá que aguadar una próxima.

Cerca de la una de la mañana, el músico nacido en Frías y radicado en Unquillo apareció ante una plaza que a esa hora lucía casi repleta, aunque en lo que va de esta edición todavía no pudo colgar el cartelito de “entradas agotadas”.

“Es un escenario especial de antemano, pase lo que pase. La idea es ir a pasarlo lindo, a disfrutar, a esta altura de la vida es lo que más quiero. Y eso es lo que va a pasar con Raly”, contaba Rojas en una entrevista en la que anticipó la esperada reunión.

Luego sumaba: “Es simplemente aprovechar ese momento compartido para divertirnos un rato. Siempre cantamos cuando nos encontramos para charlar. Creo que simplemente va a pasar lo que nos pasa en nuestras casas: juntarnos un ratito a compartir música. Espero que la gente lo disfrute tanto como nosotros”. Y vaya si sucedió.

Mientras tanto, Raly daba más detalles sobre esos encuentros en la conferencia post-show que fue breve pero muy emotiva. “Nos la pasamos tocando en el piano de mi casa. Esto es una proyección de esos momentos”, describía.

Cuando Jorge Rojas fue programado para el jueves de esta edición del festival, se le consultó sobre otros artistas con quienes compartir la noche. Enseguida, el nombre de Raly salió entre los elegidos. De esa manera, coincidieron en la misma luna, algo que no había sucedido en los últimos años.

“Casi nunca tuvimos la oportunidad de cruzarnos. Desde el momento en el que nos enteramos que íbamos a estar juntos, sabíamos que algo iba a pasar. Yo lo respeto muchísimo, es un artista enorme, con una voz maravillosa”, decía el cantor salteño sobre el santiagueño, quien reconoció que la emoción por esta reunión y otras cuestiones personales lo hicieron llorar antes de salir al escenario.

“Es muy difícil cantar después de llorar y la verdad se me quebró la voz varias veces. Pero a esta altura de mi vida no me importa nada más que disfrutar”, explicó Raly dando otra de las razones por las que finalmente se pudo dar el impensado cruce, que hasta incluyó un segmento bien sachero para homenajear a otra leyenda, Elpidio Herrera.

Cosquín 2023: Se terminó con la grieta del folclore

“Primero nos conocimos, después fue un poco más y nos empezamos a juntar. Bajo el algarrobo de su casa, bajo el algarrobo de mi casa y fuimos encontrándonos en el camino. Ahora por primera vez vamos a cantar en la casa del folclore, en nuestra casa, y a compartir nuestra esencia con ustedes”, relató Jorge.

Con las guitarras sanjuaninas del Dúo Saypa, compartieron versiones de Mañanitas loretanas y Chacarera de las piedras y sumando a Manolo Herrera con su sacha-guitarra hubo un homenaje a Elpidio Herrera que incluyó Igual que pájaro herido y La yacu chiri y, ya con toda la banda, las chacareras Marca borrada y De esas que te hacen llorar en el segmento más folclórico del recital de Rojas.

Esa parcela marcó una excepción en el pulso pop y romántico que marca el andar de Rojas y dominó un extenso recital con unas 25 canciones (Mi cantar, Entre espinas y flores, La yapa, No saber de ti, Olvida que te he amado y Otra pena, entre ellas) que se extendió hasta pasadas las 4 de la madrugada, estirando el horario de cierre habitual del Festival este año.

En tanto, el cálido y celebrado cruce de Barrionuevo con Soledad Pastorutti se dio en el tramo final de “Zamba y acuarela” mientras él tocaba el requinto y para el que ella irrumpió cantando, incluyó un gesto pícaro de Raly cuando La Sole cantaba la estrofa Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago y para el final la de Arequito se despidió diciendo “gracias, me honraste”.

“Con Jorge somos amigos, nos visitamos y cocinamos juntos, pero nunca habíamos coincidido en la misma noche de Cosquín y lo que hicimos con La Sole fue una proyección de lo que pasa en su casa cuando la visito y, de hecho, ella eligió una zamba mía para su próximo disco”, naturalizó Barrionuevo ante los medios acreditados.