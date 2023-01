El rey Felipe VI cumple años el 30 de enero. Un acontecimiento muy importante para la familia real. El monarca celebra sus 55 años. De todas maneras y aunque sea una ocasión para celebrar hasta el momento hay un gran hermetismo sobre las actividades que realizarán.

Lo único que se pudo averiguar es que tanto él como su esposa, no tienen ninguna actividad agendada para ese día. Es por eso que se intuye que el rey ha decidido que ese día lo pasará con su familia. Con una celebración en la intimidad y rodeado de los más cercanos. Informa Voces Críticas.

En esta oportunidad contará con la presencia de su hija mayor, la princesa Leonor. Es que para esa fecha, la heredera de la corona, estará en el país. A diferencia del año anterior que los reyes y la infanta Sofía, debieron viajar a Reino Unido para reencontrarse y celebrar juntos.

Igualmente, desde el palacio informaron que si bien no hay actividades programadas, eso no significa que no trabajen, ya que lo que podrían realizar es trabajo de oficina. Sin exposición pública. De esta manera, la celebración sería con los más allegados, entre los que se podría incluir a algunos amigos.

Caber remarcar que tanto Felipe como su esposa, Letizia, continuarán con los trabajos protocolares el día siguiente. Es así que la reina estará en Alicante donde participará de un encuentro de red de centros y servicios especializados en enfermedades raras.

Por su parte, el rey Felipe VI tiene agendado varios compromisos en Barcelona, tales como la inauguración de la feria Integrated Sistems Europe 2023 y el OIT Solutions World Congress. También presidirá el Acto de entrega de despachos a la LXXI Promoción de la Carrera Judicial y a la XXII Promoción del Cuarto Turno.