Con el fallecimiento de la reina Isabel II, el nuevo sucesor del trono es Carlos III, quien será coronado el 6 de mayo ante una multitud de gente y desfilará en su carroza de oro junto a su reina consorte, Camila Parker.

La nueva decisión de Carlos III es otorgarle a su nieta, princesa Charlotte, un nuevo título, lo cual varios no estarían de acuerdo por los exigentes protocolos que deberá cumplir la hija de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, según informa Voces Críticas.

De llevarse a cabo la decisión que tomó el monarca británico, las obligaciones y responsabilidades de la única hija de Kate Middleton van crecer y serán mayores, ya que tendrá que cumplir protocolos extras, lo cual no está acostumbrada. Ya que el título será ser duquesa de Edimburgo.

Pues el título que eligió el padre de Guillermo y Harry es uno de los más importantes de la gran corona británica, y ese título lo tuvo el esposo de la reina Isabel II por varios años. Y una vez llevado a cabo ese título, la princesa Charlotte podría llegar a convertirse en princesa real.

La nieta de Carlos III tiene apenas solo 7 años y se va preparando, y que los protocolos a cumplir serán los de no usar maquillaje, sino discreto, no podrá cruzar las piernas, la posición es las rodillas juntas, no podrá postularse a ningún cargo público. Para casarse tendrá que tener la aprobación del rey.