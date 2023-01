Thiago Medina ganó popularidad al participar en el reality Gran Hermano 2022 (Telefe). Aunque al principio se perfilaba como uno de los posibles ganadores, con el paso de las semanas quedó en placa y debió abandonar la casa. Recientemente, el joven fue tendencia en las redes sociales por un pedido de canje que realizó.

“¿Quién se copa a hacer un canje? Necesito un termo Stanley. Tengo un mate, pero me falta un termo. ¡Siempre quise tener uno! Escriban por privado. Gracias”, escribió Thiago. Luego de este pedido, consiguió su objetivo y se mostró feliz con este producto premium.

Al recibir el termo volvió a sus redes para recomendar a la persona que le hizo el canje. “Apretá en link y compralo por WhatsApp. Te atiende Mica que es divina y te lo manda a tu casa al toque”, explicó Medina sobre este producto que sale $17 mil.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de memes y chistes sobre el canje que consiguió el hermanito. ¿Ya podemos mandar a Daniela a tomar mates con Thiago y su nuevo termo afuera de la casa de Gran Hermano?”, preguntó una persona. Mientas que un usuario expresó su indignación: “¿Esta gente nunca compra nada? Es increíble que vivan del garroneo constantemente”.

“¿Quién se copa en hacer un canje? Necesito una Ferrari. Tengo ganas de manejar pero me falta el auto. Siempre quise tener uno”, fue otro de los mensajes burlones sobre Medina que no solo recibió críticas, también lo felicitaron por haber logrado lo que tanto quería. “Thiago consiguió los termos Stanley, jajaja. Al final ser directo y caradura garpa”, escribió una persona. Además, un seguidor señaló: “Hay que aprender de él y manguear a más no poder”.

Un usuario comparó el pedido de Thiago Medina con el alto precio que solicita su compañera, Coti Romero para sacarse una foto. “Cuando me dieron mi celular y vi que tenía más de un millón de seguidores en Instagram y la cuenta verificada no lo podía creer”, contó la hermanita en Biri Biri, por República Z. Es que la joven, que ya trabajaba de influencer y recibía algunos canjes antes de entrar a la casa más famosa, se sorprendió con tanto apoyo en redes sociales. Y por supuesto, cuando llegan los seguidores convocan a las marcas a proponer acciones comerciales a cambio de tráfico y likes.

Hace unos días en Twitter comenzó a circular un tarifario que la participante le exige a las marcas para que tengan presencia en su cuenta y las críticas rondaban alrededor de su cotización, que seguramente subió mucho en estos momentos de tanta exposición. Según se supo, Coti está cobrando $50 mil cada historia de Instagram más el producto que manden, y $200 mil cada foto o reel en su feed, más los productos que manden. Mientras que Thiago cobraría $1000 la historia y $1500 cada foto.

En el programa de streaming que conducen La Tía Sebi, Stefano de Gregorio, Mica Lapegüe y Julieta Puente, la joven estuvo invitada junto a Conejo, su novio, y fue consultada por el tema. “Estoy muy agradecida con las marcas. Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero después pensé que para qué me voy a calentar”, dijo en un primer momento.

“Soy influencer desde hace mucho, no desde que salí. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en Corrientes, aunque yo siempre trabajé con marcas de todo el país. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”, explico muy segura de sus tarifas. Pero la joven fue más allá y explicó por qué ella seguirá en esa postura: “La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Entonces, dije, ‘que hagan lo que quieran’. Si les gusta bien, y sino también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede”.

LAS POSICIONES DE CAMILA Y ALFA RESPECTO A SU VÍNCULO

Camila y Alfa hablaron con Gran Hermano en el confesionario y le explicaron sus posiciones respecto al vínculo que forjaron dentro de la casa.

“Lo veo muy parecido a mi papá, esa es mi afinidad con él. Siento que las demostraciones de afecto de él van en chiste. Creo que él me ve como una mujer, a mí me gusta más alguien como Marcos”, dijo Camila.

Por su parte, Alfa expresó: “Para mí, la edad nunca fue un límite. Ella tiene 21 años pero es una mujer que tuvo que crecer de golpe, yo nunca sé qué es lo que puede pasar”.