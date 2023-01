Uno de los reconocimientos más valorados en el mundo del fútbol es el premio que da el diario inglés The Guardian, que reconoce al mejor jugador del último año. En este galardón, Lionel Messi fue elegido como el primero, en una lista de cien destacados por el medio. En segundo lugar quedó Kylian Mbappé, mientras que el tercero fue Karim Benzemá.

Este reconocimiento que logró la Pulga es la antesala de la próxima gran gala de premiaciones que habrá este año, que serán los FIFA The Best. En cuanto al premio de The Guardian, es un reconocimiento que se viene realizando desde el 2012. Lo curioso es que, de once ediciones, es la sexta en la cual el rosarino queda en lo más alto.

En cuanto a la forma de votación, son 206 miembros especializados quienes se encargan de determinar quiénes son los 100 futbolistas más destacados del año. En este sentido, resaltaron lo inesperada que fue la temporada de Lionel Messi, ya que había tenido un 2021 bastante discreto. Sin embargo, los éxitos que recolectó tanto con la Selección Argentina como con el PSG fueron la explicación de este importante reconocimiento.

Cabe tener en cuenta que, de los 206 miembros del panel, 156 de ellos pusieron a la Pulga en el primer lugar. El rosarino, un habitué de esta premiación, fue reconocido como el mejor futbolista en 2012, 2013, 2015, 2017 y 2019. Además, obtuvo el segundo lugar en 2014, 2016 (ambos detrás de Cristiano Ronaldo), 2020 y 2021 (detrás de Robert Lewandowski). En 2018, por otra parte, quedó atrás de Luka Modric y Cristiano Ronaldo.

Por otra parte, además de Lionel Messi, hubo varios argentinos seleccionados entre los 100 mejores. Quien logró un gran reconocimiento fue el Dibu Martínez, quien quedó en el puesto n° 20, siendo el segundo arquero más votado, detrás de Thibaut Courtois (9°).

Los otros argentinos fueron Enzo Fernández (21°), Julián Álvarez (32°), Ángel Di María (38°), Alexis Mac Allister (47°), Rodrigo De Paul (48°), Lautaro Martínez (70°), Cristian Romero (72°), Lisandro Martínez (81°) y Nicolás Otamendi (100°). Informa Voces Críticas.