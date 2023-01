El próximo 2 de febrero se sabrá el veredicto sobre el terrible caso de Lucio Dupuy, el nene de La Pampa que murió en manos de su madre y su pareja, y en ese marco, las personas alzaron sus voces para pedir Justicia.

Diversos artistas se solidarizaron con los familiares de la pequeña víctima, y Pampita fue una de ellas. La modelo reposteó un extenso escrito, que lleva por nombre “El secreto de sus ojos”.

“No te pediría nada que se pueda comprar con dinero…”: la conmovedora carta a Dios de Pampita

“¿Cuánto había en esa mirada profunda?… tanto y tan pocos fueron los que pudieron descubrirlo. Miraría suplicando que alguien se diera cuenta… Las maestras del jardín al que llegaste varias veces lastimado, los médicos que lo recibían en las guardias, la misma jueza que concibió que su mamá era la persona idónea para criarte con amor. Cuánta culpa cómo ciudadana me genera en nombre de todos los que no pudieron ver…”, decía.

Me impresiona pensar en su desesperación, tan chiquito e indefenso, tan frágil esperando ser rescatado. Así habrá vivido este calvario, intentando que todos los que caminaron por delante se detuvieran a ver qué ocurría en la casa del terror”.

Después, reflexionaron sobre la cantidad de nenes que pasan por vivencias similares, “y sigamos nuestro camino como si nada. Y sí, asumamos la responsabilidad. Esa en la que no pensamos cuando algo nos parece ‘tema ajeno’, ‘cada casa es un mundo’, ‘cada familia tiene sus reglas’. No. No es así. El cuidar de los niños es un tema de todos, aun cuando con ese niño apenas te cruces, vos, o yo, podemos ser la única posibilidad de salvar su existencia”.

Posteriormente, exigieron que se cumpla la ley respecto al cruel y aberrante crimen de Lucio. “Señores jueces capacítense, no sólo en la doctrina jurídica, sino en el arte de ver más allá, involúcrense en el real bienestar del menor, no importa cuán o cual conflictivo sea el caso”, señalaron.





