En lo que fueron las semifinales de la Copa del Rey, el Atlético Madrid y el Real Madrid volvieron a protagonizar un picante clásico. Uno de los protagonistas de este encuentro fue Rodrigo De Paul, quien, a pesar de haber jugado un partido más sólido que en sus últimas presentaciones con el elenco colchonero, fue uno de los más criticados del encuentro.

El ex Racing no fue el único campeón del mundo en cancha. Los argentinos Nahuel Molina y Ángel Correa también formaron parte del once inicial presentado por el Cholo Simeone. Incluso el lateral ex Boca fue clave para el primer gol del encuentro, que puso en ventaja al conjunto colchonero, luego de una brillante asistencia.

De todas formas, el Real Madrid pudo dar vuelta el encuentro gracias a los goles de Rodrygo, Karim Benzema y Vinicius. En este marco, Rodrigo De Paul fue reemplazado por el Cholo Simeone, que prefirió a Geoffrey Kondogbia luego de que el argentino haya entrado en un bajón futbolístico y no pudo contribuir más al ataque colchonero.

Con esta actuación bochornosa del Atlético Madrid, pareciera ser que las horas del volante campeón del mundo en el club colchonero están contadas. No solo no disputa los minutos que busca, sino que también es fuertemente criticado por los hinchas, que le recriminan no haber mostrado nunca el nivel que sí supo mostrar con la Selección Argentina.