Cuando se pensaba que el escándalo entre Shakira y Gerard Piqué había llegado a su máximo nivel con el lanzamiento de la Music Session #53, la ex pareja se sigue superando y dando de qué hablar sobre su polémica separación.

Todo se desató cuando el ex futbolista del Barcelona publicó su primera foto con su novia, Clara Chía Martí, en su cuenta oficial de Instagram. Esto no le habría gustado nada a la intérprete de ‘Monotonía’, a quien no le alcanzó con humillarlo con la letra de su canción y volvió a tomar venganza contra su ex.

En ese sentido, tras la publicación de la romántica foto entre Piqué y la joven de 23 años, la cantante y compositora colombiana no dudó en arrojar a la calle una valija llena de ropa del ex futbolista que había quedado en su mansión y terminó humillándolo frente a todos los presentes.

Al llegar a su antiguo hogar para buscar a sus hijos, Sasha y Milán, Gerard Piqué se encontró con esta sorpresa. Sin embargo, todo empeoró cuando personal de Shakira salió a llevarle las valijas hacia la camioneta. Esto, causó un gran escándalo entre las personas que se encontraban en el lugar.

No solo estaban allí fanáticos de la intérprete de ‘Te Felicito’, sino también, paparazzis que esperaban la llegada del ex futbolista. El conflicto fue tal, que tuvieron que llamar a la policía para calmar la situación y a las personas que se encontraban en la puerta de la mansión de Shakira.

Por su parte, el ex defensor del Barcelona se mantuvo siempre dentro de su camioneta, junto a Milán en el asiento de acompañante. Y es que por su seguridad, el novio de Clara Chía Martí no pudo bajarse de su vehículo. Informa Voces Críticas.