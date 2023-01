Jennifer López es una reconocida actriz de Hollywood y también cantante, se destacó por sus trabajos que ha realizado a lo largo de su carrera y que la llevaron a la cima del éxito.

La famosa actriz de Hollywood tuvo una relación amorosa con Marc Anthony, con quién tuvo mellizos, Emme y Maximiliam, de 14 años de edad. Los mellizos no suelen aparecer en público, su presencia es perseguida por los paparazzi y tener fotografías suyas.



Últimamente Emme, hija de Jennifer López, sorprendió a todos con su look, ya que la adolescente no se considera ni varón ni mujer, pues es no binaria, ya que no se siente identificada por ningún género, debido a su elección de sexo se encuentra en un foco mediático lleno de polémica, ya que sorprende a todos con su decisión.

Ahora se la pudo ver nuevamente en público ya que la adolescente acompañó a Jennifer López a una obra de teatro en la cual actuó la hija de Affleck, Seraphina de 13 años de edad, Emme tiene una muy buena amistad con Seraphina, por ello asistió al evento, según informa Voces Críticas.

Las veces que se la suele ver a la adolescente Emme, va acompañada de su madre Jennifer, con estilos oversize , caracterizado por looks sueltos, de talle grandes,muy diferente a los estilos de Jennifer, quien siempre se muestra un poco más atrevida en cuanto a la ropa , maquillaje y accesorios.