Dani Alves tomó drásticas decisiones en medio del escándalo que atraviesa, luego de ser acusado de abuso sexual por una mujer, en Barcelona. El futbolista cambió de representante legal y recibirá “la ayuda” de su esposa, Joana Sanz, para cambiar el rumbo de su situación.

Debido a que la jueza no cree en la palabra del deportista y “en sus constantes cambios de versión”, el brasilero decidió que lo mejor es apoyarse en su pareja, para crear una “coartada” que sea creíble ante el tribunal de justicia. Informa Voces Críticas

Primero, Dani Alves dijo “no conocer a la víctima”; más tarde sostuvo que en realidad “tuvieron relaciones consentidas”. Por esta razón su palabra se puso en duda y rápidamente cambió de abogado, quién le sugiió involucrar a su esposa. Ahora el deportista sostiene que sus cambios de versión deden a que “intentaba proteger a su pareja”.

Según, Cristóbal Martell, nuevo repesentante del detenido, el ex jugador del Barcelona no quería que Joana Sanz supiera que él le había sido infiel. Fue por este motivo que, en primera instancia, eligió decir que no conocía a la denunciante y que nunca había estado con ella.

Lo curioso es que esta nueva versión de Dani Alves “coincide” con la actitud que tomó su esposa en las últimas horas. Como informó Voces Críticas, Joana Sanz eliminó las fotos junto a su esposo y, aparentemente, ya no estaría interesada en acompañarlo en esta situación.