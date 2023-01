Gerard Piqué es una de las personalidades más buscadas por la prensa. Desde que su ex, Shakira, lanzó una canción dónde lo defenestra a él y a su nueva novia, el ex futbolista no tiene paz. En las últimas horas tuvo un terrible enfrentamiento con un periodista “enemigo”.

Se trata de Jordi Martín, un paparazzi que está decidido a defender a la cantante colombiana, en esta disputa que lleva con su ex. En cuanto a Piqué, no es la primera vez que tiene inconvenientes con Jordi, en otra oportunidad le habría roto el teléfono y lo habría insultado, luego de “una persecución” por parte de Martín.

Su nuevo enfrentamiento se dio en las redes sociales. Primero, el periodista dejó en evidencia al deportista español, tras publicar “una captura de pantalla” dónde se muestra que Gerard le mira las historias de Instagram. Junto a la imagen se puede leer: “Me vigila mi mejor amigo”. Informa Voces Críticas

Ante esta situación, el ex futbolista decidió subir el tono del enfrentamiento y lo acusó de drogadicto: “Deja las drogas, la cocaína es muy jodida”. Fue entonces cuando Jordi lo amenazó diciendo que esperaba que “pudiera demostrarlo ante un juez”, aunque minutos más tardes borró el comentario.

Y es que no tuvo otra opción dado que las “acusaciones” de Gerard Piqué son ciertas. El propio Jordi Martín fue quién hace un tiempo reconoció que tuvo problemás muy graves con las drogas, en un momento de su vida en el que ganaba mucho dinero y consumía aún más.