Es evidente que Mario Vargas Llosa no puede reponerse de la ruptura con Isabel Preysler, mujer con la que tuvo un extenso romance, que duró por más de ocho años y concluyó abruptamente a fines del año pasado.

Tras la separación, el poeta peruano buscó refugio en sus seres queridos, en especial sus hijos, quienes lo cobijaron y le brindaron palabras de aliento para seguir adelante, a pesar del mal momento a nivel amoroso.

Como Informa Voces Críticas, si bien el escritor no habló de forma directa con los medios de comunicación, sus dotes en la literatura hicieron que exprese sus sentimientos de manera indirecta en su libro Los Vientos, que, se supone, habla sobre su vínculo con la socialité.

Cabe destacar que se trata de una obra que el sudamericano publicó en el segundo semestre de 2021, pero que salió a la luz tras la ruptura sentimental con la madre de la mediática Tamara Falcó.

Algunas cuestiones que han llamado la atención de los lectores son la posible consideración que él hizo de su expareja y su exhijastra, a quienes tilda de frívolas por estar obsesionadas con cuestiones estéticas.

Además, Mario Vargas Llosa se refiere indirectamente a los momentos de intimidad con Isabel Preysler, a los cuales no los disfrutaba desde hace tiempo por necesidad de medicación para lograr un buen rendimiento, algo que al parecer no era agradable para su pareja. Al parecer, el afamado poeta no la pasó bien en el último tiempo y se despachó con todo a través de su cuento.