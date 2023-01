El príncipe Eduardo y la princesa Ana se convirtieron en miembros claves de la Familia Real desde que su madre, la reina Isabel II, falleció. Es difícil olvidar su estoico comportamiento durante el funeral de la monarca, que incluyó acompañar el ataúd en un viaje de seis horas hasta Edimburgo. Esta vez será claves en la coronación de Carlos III.

Hace pocos días, la princesa Ana fue en representación de la monarquía británica al funeral de Constantino II, exmonarca de Grecia. Y esta vez su figura seguirá tomando importancia durante la coronación del rey Carlos III. Así lo afirmó el Dr. George Gross, investigador visitante en teología en el King’s College de Londres, quien supone que su participación de ambos será importante durante el evento que se llevará a cabo el 6 de mayo.

El profesional dijo que en términos de rendir homenaje, habría un papel clave que podrían desempeñar y al mismo tiempo sospechan que serán sumamente importantes.

También se encargó de aclarar que hasta el momento no hay nada que diga que tienen que desempeñar un papel específico, al mismo tiempo explicó que no hay un momento particular en el evento en el que tengan que desempeñar un rol además del elemento de rendir homenaje.

Continuó, no es raro que miembros de la familia real desempeñen un papel importante durante el servicio, porque no siempre habrá esas figuras alrededor del monarca, las figuras claves suelen ser obispos u otras figuras fijas en lugar de miembros de la familia real, explicó.

Más allá de todo, el rey Carlos III los tiene muy presentes a sus hermanos, ya que el príncipe Eduardo y la princesa Ana se sumaron a quienes pueden actuar como sustitutos del monarca cuando esté temporalmente enfermo o en el extranjero, después de que se aprobara la Ley de Consejeros de Estado.