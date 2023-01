Los miembros que pertenecen a la realeza deben cumplir con estrictas reglas, pero cuando un famoso se encuentra con alguno de esos integrantes de la corona, deben respetar ciertos protocolos.

Aunque parezca contradictorio que en el sitio oficial de la realeza británica diga que no hay regalas o códigos que sean obligatorios para conocer a la reina/rey o alguien de la gran familia real, ninguna persona quiere quedar mal frente a los integrantes de la corona, según informa Voces Críticas.

Los famosos deben tener en cuenta a la hora de conocer a alguien de la realeza británica, no es necesario hacer algún tipo de reverencia, a menos que se trate de la reina. No necesario hacer lo mismo si se encuentran al príncipe Harry o Guillermo.

Ninguna celebridad puede iniciar una conversación con alguien de la realeza si los royals no lo hacen primero. En cuanto al saludo, con un apretón de manos es suficiente, desde ese saludo la realeza puede iniciar la conversación, sino no se puede hablar.

Los famosos no pueden pedir selfies o autógrafos a los miembros de la realeza, además es necesario vestir con ropa discreta para un encuentro. Las celebridades no deben llegar tarde. Si la reina/rey se levanta, todos deben hacerlo. No se puede llamar por los apodos a cualquier integrante de la realeza.