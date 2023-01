Luego de que Kylian Mappé saliera al campo de juego como capitán en el partido entre el PSG y el Pays de Cassel, se generó un escándalo en el vestuario del equipo parisino.

Tras el encuentro donde el delantero de la Selección de Francia marcó cinco goles e hizo historia en el París Saint Germain, el entrenador Christophe Galtier había declarado que de ahora en más sería el vicecapitán del equipo, por detrás de Marquinhos.

Esto generó un gran revuelo dentro del plantel, principalmente con quien en realidad ocupa ese puesto, Presnel Kimpembe. El defensor había lanzado un comunicado en el que expresaba que nunca le comunicaron esa decisión. Informa Voces Críticas.

En ese contexto, en medio de la ilusión de los hinchas del PSG por la nueva vicecapitanía de Kylian Mbappé, Galtier tuvo que salir a aclarar la situación debido a la polémica, algo que seguro sorprendió a Lionel Messi.

Lo cierto, es que el entrenador del París Saint Germain tracionó al delantero de Francia y se echó para atrás con la decisión. En ese sentido, sostuvo que no solo será él quien utilice la cinta de capitán cuando Marquinhos no esté en el campo de juego.

De esta manera, aclaró que ese lugar también puede ser ocupado por Presnel Kimpembe, Sergio Ramos y Marco Verratti, sacandolé toda la alegría al ex jugador del AS Mónaco. Esto habrá sido terrible para Mbappé y sorprendió hasta a Lionel Messi ya que el francés suele ser el más consentido por el entrenador, pero esta vez, no logró que le cumplieran el capricho.