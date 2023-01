La actitud de Mario Vargas Llosa ante su separación de Isabel Preysler ha llamado la atención de muchas personas, ya que se ha destacado por ser la primera expareja que se pone en contra de ella.

Si bien el poeta trató de ser cauteloso y reservado ante el anuncio de su ruptura con la socialité, en las últimas semanas despertó la atención tanto de lectores como de la prensa mundial por su libro Los Vientos.

Como Informa Voces Críticas, según versiones que trascendieron inicialmente, la madre de Tamara Falcó habría tomado la decisión de finalizar el vínculo al no soportar los celos del escritor. Ante eso, él respondió diciendo: “no es verdad, no son ciertos. Los motivos de la ruptura no existen”.

De esa manera, el sudamericano dio su postura sobre la situación, contraria a la de su expareja. La misma fue valorada por allegados al mismo, quienes evidenciaron que él “puede ser muy pesado, muy cursi, pero no celoso”.

Cabe destacar que, con su última publicación, Mario Vargas Llosa ataca indirectamente a la hispanofilipina y a su hija, a quienes humilla en reiterados fragmentos. “Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida”, reza una parte de la pieza literaria.

En teoría, esa y otras frases tendrían como referente a Preysler, la mujer que estuvo al lado del peruano por más de siete años. Aunque ella todavía no se refirió al tema, muchos indican que estaría muy molesta por la situación.