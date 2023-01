El príncipe Guillermo, está muy preocupado por la salud de su padre, el rey Carlos III. Es que asegura que no está gozando de salud. Lo más grave y polémico es que el heredero de la corona británica asegura que si al monarca le pasa algo grave el principal responsable sería su hermano menor, Harry.

Es que el príncipe de Gales asegura que las acusaciones y los ataques del duque de Sussex han afectado notablemente la salud del rey. Fuentes cercanas dicen que Guillermo cree que si Carlos III fallece, Harry y Meghan Markle tendrían las manos manchadas de sangre. Por ello cree que deben detener sus ataques antes de que ocurra la tragedia.

Incluso se supo que puertas adentro, el heredero de la corona, le comenta a sus allegados que aún no puede comprender que su hermano sea tan despiadado y egoísta. Incluso ante esta situación en la que el rey no está gozando de buena salud. Por ello es que está muy preocupado. Informa Voces Críticas.

Si bien desde el palacio no se ha brindado ninguna información sobre el estado de salud del rey, cercanos al príncipe Guillermo informaron que él manifestó que hasta el momento no ha contestado los numerosos y despiadados ataques de los duques de Sussex para no afectar aún más la salud del monarca.

Guillermo está muy preocupado por la salud de su padre porque en dos oportunidades contrajo Covid y se lo ha visto con las manos y los pies hinchados. De acuerdo a los informes médicos, esos son síntomas muy común en pacientes con edema que a su vez se asocian a la insuficiencia renal.

Ante esto, el espodo de Kate Middleton se muestra preocupado y no duda en señalar que los constantes ataques han desmejorado la salud del rey, por ello teme lo peor. Incluso no duda en considerar que la decepción que siente por Harry es lo que más lo está afectando.