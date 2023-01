Durante la convivencia dentro de la casa de Gran Hermano, los participantes van relatando sus anécdotas a medida que pasa el tiempo. Unas hilarantes y otras tristes, los jugadores ventilan hasta sus secretos más guardados.

Al estilo de “Muchachos”, le hicieron una canción a la ‘Frodoneta’ de Agustín de Gran Hermano: el video

En ese marco, Agustín Guardis inició una controversia con su ex, debido a que hizo un comentario que fue tomado como una ‘indirecta’. El platense comentó que “la confianza es todo, cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me paso y no puede confiar nunca más”.

ADVERTISEMENT

Ante esto, la joven no tardó en replicar contundentemente:

¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste MESES con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? Y cuando te enteraste que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que paso en GH, ¿no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste”.

Posteriormente, los fanáticos de ‘Frodo’ hicieron diversos comentarios, que fueron contestados por la mujer. Además, minutos después aclaró que ya no hincha por el autodenominado ‘León’.

“Gente, muchos se olvidan que hace unas semanas lo dejé de apoyar y que no tengo nada que ver ni en las votaciones, ni en dar la cara por él. Yo hablo de GH como todos ustedes. Y cuando tira frases que van dirigido a mi persona, y hace bastante que me las estoy tragando, uno termina explotando”, cerró.

Las publicaciones:





vidArray