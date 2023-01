Unos de los nombres que ocupó los titulares de este último tiempo es Clara Chía Martí, actual novia de Gerard Piqué, y la causante de la ruptura amorosa entre Shakira y el ex futbolista.

Pues la joven saltó a la fama de un día para el otro y en un contexto que no le favorece para nada, ahora se supo que Clara estaba en pareja cuando inició su relación con Piqué, pues todo fue una cadena de infidelidad y foco de polémicas, según informa Voces Críticas.

El reconocido reportero español, Jordi Martín, investigó y siguió desde muy cerca a la relación de Piqué y Clara, y fue él quien dijo que el ex futbolista no fue el único infiel, sino que la joven de 23 años también lo fue ya que estaba en una relación cuando inició su aventura a escondidas con el ex marido de Shakira.

No solo eso, sino que el periodista español dijo que Clara estaba con un hombre muy cercano a Piqué, se podría decir que era un conocido del ex futbolista, y en un encuentro entre amistades fue que conoció a Clara Chía y todo desencadenó en lo que hoy se conoce.

Para dejar más claro de quién era ese misterioso novio de Clara, pues se trata del hermano del mejor amigo de Piqué, pues el periodista dijo que el marido de Shakira quedó flechado apenas vio a la joven y no dejó pasar oportunidad y fue por ella sin importar la situación.