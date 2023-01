Mucha revolución mediática fue la que recibió la joven pareja, Camilo y Evaluna Montaner, luego de que se conociera que eligieron un nombre no binario para su pequeña y primer hija, Índigo.

Camilo se cansó de recibir malos comentarios hacía su pequeña hija de nueve meses, pues la hija de Evaluna Montaner fue el blanco de críticas y polémicas de odio. Y el cantante busco poner un freno a esos comentarios y demostró su apoyo incondicional a la comunidad LGBTIQ+.



El cantante dedico un par de historias para aclarar y frenar la situación, que al parecer todo se estaba saliendo de control, por lo que apuntó contra los medios de comunicación, sobre todo a los programas de chismes que no dejan de hacerles preguntas intensas tanto a Camilo como a Evaluna sobre el sexo de la bebé, según informa Voces Críticas.

Pues no solo esto, sino que también hay comentarios en las publicaciones de ellos que comentan sus seguidores y que algunos sin ofensivos para la pareja. Pues a todo esto, Camilo recalcó que apoya a la comunidad que se identifica como no binario y aclaró que esa decisión no está en su familia. Dejando en claro todo lo que se está hablando.

Camilo también afirmó que todo lo que se había dicho sobre su bebé lo sacaron de contexto, pues ellos en ningún momento afirmaron que su bebé era no binario, solo hablaron del sexo del bebé en sentido neutral cuando no se conocía si era mujer o varón, y esa confusión la llevaron muy lejos hasta que el cantante decidió ponerle fin.